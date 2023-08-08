«По зеленой спецодежде»: сенатор рассказал, чем Зеленский запомнится миру Сенатор Цеков заявил, что Зеленский запомнится миру зеленой спецодеждой

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после окончания СВО запомнится всему миру по зеленой спецодежде, которую он постоянно носит, таким мнением с NEWS.ru поделился сенатор от Крыма Сергей Цеков. Политик также предположил, что украинского лидера запомнят как президента, который прежде был комиком.

Скажу однозначно, Зеленского запомнят по его зеленой спецодежде, которую он везде использует. Думаю, он запомнится, как президент, который до избрания играл на рояле известным органом. Вот этим он запомнится. А вообще, он запомнится, как кровавый убийца собственного народа, — считает сенатор.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предсказал Зеленскому судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. По его словам, Вашингтон и Брюссель всегда одинаково поступают со своими «марионетками», избавляясь от них. Парламентарий уверен, что Запад уже устал от «ненасытности и неблагодарности» Киева.

Американский журналист Джонстон Хервуд предположил, что провал контрнаступления ВСУ вынудит западных лидеров усадить Зеленского за стол переговоров. По его мнению, украинского лидера ожидают «совершенно непредсказуемые» последствия, если он в такой ситуации не согласится подчиниться Западу.