В США назвали последствия провала контрнаступления ВСУ для Зеленского AT: Зеленского ожидают непредсказуемые последствия за отказ подчиниться Западу

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Провал контрнаступления ВСУ вынудит западных лидеров усадить президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров, считает колумнист издания American Thinker Джонстон Хервуд. По его мнению, украинского лидера ожидают «совершенно непредсказуемые» последствия, если он в такой ситуации не согласится подчиниться Западу.

Если представить, что ситуация с контрнаступлением Киева в ближайшее время не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров. Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми, — подчеркнул автор публикации.

Он указал на то, что Киев с начала российской спецоперации получил военную помощь на сумму, превышающую €70 миллиардов. При этом Зеленский настаивает, что этого недостаточно. Однако многие страны, которые изначально выражали решительную поддержку Украине, теперь меняют свою риторику, отметил обозреватель.

Колумнист считает, что чиновникам на Западе становится все труднее скрывать свое раздражение при разговорах о проблемах Украины. Блокировка Польшей и другими восточноевропейскими странами ввоза украинского зерна оказалась для Зеленского «настоящим ударом ниже пояса», а министр обороны Британии Бен Уоллес еще и пожаловался на отсутствие благодарности за оказанную поддержку. В такой ситуации, по мнению Хервуда, можно говорить о состоянии партнеров Киева, близком к усталости от помощи ему.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал бразильского коллегу Луиса Инасиу Лула да Силву за его предложения по урегулированию на Украине, в том числе за гарантии безопасности для России. Украинский лидер заявил, что если да Силва хочет что-то сказать ему, то «пусть сядет и скажет».