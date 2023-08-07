Зеленский раскритиковал лидера Бразилии за предложения по урегулированию Зеленский раскритиковал лидера Бразилии за предложение дать гарантии безопасности для РФ

Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву за его предложения по урегулированию на Украине, в том числе за гарантии безопасности для России. В интервью CNN Brazil украинский лидер заявил, что если да Силва хочет что-то сказать ему, то «пусть сядет и скажет».

Странно говорить о безопасности Российской Федерации. Только Россия, (президент России Владимир) Путин и Лула говорят о безопасности России, о гарантиях, которые необходимо дать для безопасности России, — заявил Зеленский.

В мае бразильский лидер обвинил Совбез ООН в бессилии в конфликте на Украине. По его словам, необходим «более серьезный институт, имеющий вес и силу для принятия решений». Он добавил, что президенты России и Украины не говорят о мире, поскольку «оба убеждены, что кто-то победит». При этом строительству мира наряду с Бразилией привержены такие страны, как Китай, Индия и Индонезия, добавил он.

В июле да Силва заявил в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что конфликт на Украине следует решать исключительно путем дипломатии. Он подчеркнул, что в подобных вопросах нужно стараться избегать эскалации и применения оружия, которое несет риски, «не поддающиеся счету».