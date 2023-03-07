Песков рассказал о планах Путина на 8 Марта Песков: Путин 8 марта вручит госнаграды выдающимся россиянкам

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в Международный женский день вручит выдающимся россиянкам государственные награды, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Торжественное мероприятие по случаю праздника состоится 8 марта в Кремле.

Завтра у президента есть мероприятия, они предусмотрены на 8 Марта. Он наградит госнаградами РФ выдающихся женщин-россиянок по случаю Международного женского дня, — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что 8 марта у президента также планируются и другие, служебные мероприятия.

7 марта глава государства планирует провести в Кремле встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. По словам Пескова, Путин и Греф находятся в постоянном контакте и президент регулярно получает от руководителя системообразующей кредитной организации доклады о том, как обстоят дела у банка. Кроме того, 7 марта российский лидер также может принять с докладом врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Также Песков прокомментировал высказывание главы МИД Китая Цинь Гана о том, что кризисом на Украине «управляет невидимая рука». Спикер Кремля заявил, что на самом деле «рука видимая» и это «рука Вашингтона». Песков подчеркнул, что власти США не хотят завершения украинского конфликта и делают все для того, чтобы он не прекращался.