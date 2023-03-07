В Кремле рассказали, чья рука управляет кризисом на Украине Песков заявил, что украинским кризисом управляют из Вашингтона

Фото: Министерство обороны Украины

Украинским кризисом управляют США, которые не хотят завершения этого конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. Таким образом он прокомментировал слова министра иностранных дел Китая Цинь Гана о том, что событиями на Украине «управляет невидимая рука».

Здесь мы можем не согласиться с нашими китайскими товарищами. Это, конечно, шутка. Шутка знаете в чем? Это рука не невидимая. Это рука видимая. И это рука США. Это рука Вашингтона. Вашингтон не хочет завершения этой войны. Вашингтон хочет и делает все для продолжения этой войны. Это и есть видимая рука, — заявил Песков.

Ранее глава МИД Китая заявил, что Пекин не является стороной конфликта на Украине, так что призвал не «сваливать ответственность на Китай» и не вводить санкции.

Цинь Ган также сообщил, что под руководством лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина стратегическое партнерство между странами будет становиться все сильнее. Он также назвал компасом двусторонних отношений тесные связи глав государств.