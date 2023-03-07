В Пекине уличили США в двойных стандартах в отношении Украины и Тайваня Глава МИД КНР Ган уличил США в двойных стандартах в вопросе суверенитета Украины и Китая

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Пекин задался вопросом, почему США говорят о суверенитете, когда речь идет об Украине, но забывают про это в вопросе Тайваня. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Он также поинтересовался, почему власти Соединенных Штатов призывают не поставлять оружие России, но вооружают остров, передает РИА Новости.

Китайский народ имеет право спросить: почему США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности по украинскому вопросу, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая по тайваньскому вопросу? — сказал Цинь Ган.

Глава МИД Китая напомнил, что, согласно двустороннему коммюнике от 17 августа 1982 года, США обязались ни количественно, ни качественно не превышать уровень поставок оружия на Тайвань.

Он также заявил, что Пекин не является стороной конфликта на Украине, так что призвал не «сваливать ответственность на Китай» и не вводить санкции.

Ранее Цинь Ган заявил, что под руководством лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина стратегическое партнерство между странами будет становиться все сильнее. Он также назвал компасом двусторонних отношений тесные связи глав государств.