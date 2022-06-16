Кравцов рассказал, повлияет ли отказ от Болонской системы на ЕГЭ Кравцов сказал, что отказ от Болонской системы не повлияет на ЕГЭ

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Отказ от Болонской системы образования не повлияет на процедуру и состав единого государственного экзамена для выпускников школ, заявил «Известиям» глава Минпросвещения Сергей Кравцов на ПМЭФ. По его словам, это не связанные между собой процессы.

Болонская система не связана с ЕГЭ. Это абсолютно разные процессы. Абсолютно разные системы, — сказал Кравцов.

Он добавил, что закрепление истории в качестве обязательного предмета при сдаче ЕГЭ пока не планируется. В настоящее время, чтобы получить аттестат, дети должны сдать только русский язык и базовую математику.

Ранее экс-начальник нормативно-правового отдела Минобрнауки Дарья Митина заявила, что вопрос о ЕГЭ в Минобрнауки вообще пытаются не трогать. Она подтвердила слова главы Рособрнадзора Анзора Музаева, что ЕГЭ никогда не был частью Болонской системы.