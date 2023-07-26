КПРФ предложила изменить дату начала Второй мировой войны Депутат Госдумы Новиков: КПРФ предложила перенести день начала Второй мировой войны на 7 июля 1937 года

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КПРФ предложила пересмотреть дату начала Второй мировой войны, сообщил депутат Госдумы от партии Дмитрий Новиков передает РИА Новости. Коммунисты хотят перенести ее на 7 июля 1937 года — день, когда милитаристской Япония напала на Китай.

Работа над новым учебником по истории <...>. Один из вопросов, который мы считаем важным обсудить вместе с профессиональным сообществом историков, — <...> о временных рамках Второй мировой войны, — сказал Новиков.

Ранее стало известно, что 3 сентября в России будет отмечаться День победы над милитаристской Японией. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ с изменениями в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» опубликован на официальном портале правовой информации.

По мнению инициаторов закона, в новой формулировке отражен принцип исторической справедливости. Думские законотворцы подчеркивали, что с началом спецоперации на Украине японские власти под патронажем Запада запустили беспрецедентную недружественную кампанию против России. Решение отмечать День победы над милитаристской Японией вместе с окончанием Второй мировой войны 3 сентября стало одной из ответных мер на действия Токио.