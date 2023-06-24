Россия будет отмечать День победы над милитаристской Японией 3 сентября Путин подписал закон об утверждении 3 сентября Днем победы над милитаристской Японией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День победы над милитаристской Японией будет отмечаться в России 3 сентября. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ с изменениями в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» опубликован на официальном портале правовой информации.

3 сентября — День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год), — говорится в документе.

Прежде 3 сентября в России отмечали День окончания Второй мировой войны.

По мнению инициаторов закона, в новой формулировке отражен принцип исторической справедливости. Думские законотворцы подчеркивали, что с началом спецоперации на Украине японские власти под патронажем Запада запустили беспрецедентную недружественную кампанию против России. Решение отмечать День победы над милитаристской Японией вместе с окончанием Второй мировой войны 3 сентября стало одной из ответных мер на действия Токио.

Ранее Путин подписал закон о Дне Военной присяги, который будут отмечать 21 ноября. Памятная дата связана с указом Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу», который был издан 21 ноября 1721 года.