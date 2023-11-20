Колдовство в России может оказаться вне закона Депутат Спиридонов: россиян необходимо защитить от подпольных гадалок

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Колдовство в России может оказаться вне закона, пишет «Парламентская газета». Зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в разговоре с изданием подчеркнул, что депутаты работают над законопроектом, призванным защитить россиян от подпольных гадалок и магов. По его словам, необходимо рассматривать именно запрет подобной деятельности.

Конечно, мы говорим не о персонажах детских сказок и тому подобном. В контексте законопроекта рассматриваются исключительно лица, пользующиеся излишней доверчивостью граждан и извлекающие из этого для себя материальную и иную выгоду, — пояснил парламентарий.

Депутат отметил, что гадалки и маги вводят все больше людей в заблуждение. Он уточнил, что регулирование подобной деятельности вступает в противоречие с указом президента Владимира Путина о сохранении и развитии традиционно-нравственных ценностей и приведет к росту мошенников. В связи с этим рассматривается вопрос о полном запрете колдовства и распространении информации о лицах, «декларирующих себя как маги». Спиридонов добавил, что сейчас изучается зарубежный опыт борьбы с экстрасенсами и гадалками.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заподозрил, что среди парламентариев есть лобби экстрасенсов, гадалок и магов. Депутат пояснил, что на эту мысль наводит долгое принятие закона о запрете рекламы подобных услуг.