Милонов заподозрил наличие в Госдуме лобби гадалок и магов

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Виталий Милонов

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заподозрил, что среди парламентариев есть лобби экстрасенсов, гадалок и магов. Депутат пояснил, что на эту мысль наводит долгое принятие закона о запрете рекламы подобных услуг, пишет EADaily. Парламентарий предположил, что некоторые политики могут и сами обращаться к экстрасенсам.

Всегда существует лобби. Вряд ли их контингент ограничивается только малообразованным людьми. Возможно, кто-то может затормозить принятие этого закона, тоже пользуясь этими услугами, — пояснил Милонов.

Депутат уточнил, что те люди, которые могли бы ускорить процесс принятия законопроекта, могут не до конца осознавать масштаб проблемы. Он напомнил, что рынок подобных услуг в России огромный, а бюджет «выше, чем бюджет Санкт-Петербурга». Парламентарий уверен, что деятельность гадалок и экстрасенсов должна быть запрещена, это единственная возможность защитить россиян от «конченных мошенников».

Милонов уточнил, что готовит соответствующий законопроект и уже ни раз предпринимал попытки продвинуть инициативу о запрете услуг эзотерического оздоровления. По его мнению, астрологи и экстрасенсы не должны в положительном ключе упоминаться в СМИ. Также нельзя продавать товары, предназначенные для эзотерической деятельности. Он отметил, что интерес к экстрасенсам вызван внешней привлекательностью их деятельности.

99% людей, которые предлагают эти услуги — конченные мошенники, и ничего такого они сделать не могут, они сумасшедшие. Если бы кто-то из них мог оказать те услуги, которые они предлагают, то это было бы страшно для самого человека, который к ним обратился, — заключил Милонов.

Депутат ранее сообщил, что в скором времени Госдума законодательно запретит гадание на таро и другие оккультные обряды. Он также отметил, что нарушением закона будет считаться публикация гороскопов и продажа услуг гадалок в соцсетях.