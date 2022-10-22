Стало известно, сколько родителей поддерживают исполнение гимна в школах Кириенко: более 80% родителей поддерживают исполнение гимна в школах

Большинство родителей школьников, по данным социологов, поддерживают проведение в начале учебных недель церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии Всероссийского форума классных руководителей, передает ТАСС. Он отметил, что это также «нужно и для самих ребят, и родители чувствуют, насколько это важно и насколько это работает».

Сейчас посмотрел последние социологические исследования. У нас 83% родителей, бабушек, дедушек, то есть взрослых граждан Российской Федерации, которые поддерживают то, что в школах России появилась вот такая замечательная церемония с подъемом флага, с гимном, с уроком «Разговоры о важном», — сказал Кириенко.

Он также заявил, что НАТО ведет против России неприкрытую войну и наша страна обязательно одержит в ней победу. По его словам, для победы необходимо, чтобы война стала народной.

Ранее он отмечал, что западные страны пытаются ликвидировать Россию как независимое государство. По его словам, для этих целей против страны развязана «неприкрытая война».