Кириенко рассказал, как выиграть войну против НАТО Кириенко: Россия обязательно выиграет войну с НАТО, если она станет народной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Кириенко

НАТО ведет против России неприкрытую войну и наша страна обязательно одержит в ней победу, заявил замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на Всероссийском форуме классных руководителей, передает RG.RU. По его словам, для победы необходимо, чтобы война стала народной.

Россия всегда выигрывала любую войну, если она становилась народной. Так было всегда. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность, — сказал Кириенко.

Ранее он отмечал, что западные страны пытаются ликвидировать Россию как независимое государство. По его словам, для этих целей против страны развязана «неприкрытая война».

Президент страны Владимир Путин считает, что страны коллективного Запада ведут войну против России с целью превратить общество в рабскую толпу. По его мнению, алчность Запада и его желание стать гегемоном во всем мире послужили причиной гибридных войн, в том числе и против России.