Кадыров заявил, что папа римский не знаком с принципами ислама

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова папы римского о жестокости чеченцев и бурят. Глава католической церкви не знаком с принципами ислама, отметил он в Telegram.

Папа римский Франциск ранее заявил, что наибольшую жестокость в ходе спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, которые были воспитаны вне русской традиции.

По словам лидера Чечни, чеченцы не начинают бой, пока не предложат мир, поскольку следуют примеру пророка Мухаммада. Также Кадыров пристыдил главу Ватикана за то, что тот не знает отношения мусульман к противнику.

Да, мы ревностно относимся к защите нашей Родины, религии, народа. Мы призываем врага сдаться, а наших граждан встать на защиту. Разве это жестокость? — задался вопросом Кадыров.

Ранее слова папы римского о «жестокости» бурят прокомментировал глава Буддийской традиционной Сангхи России — XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев. Глава буддистов России назвал их недобрыми. В то же время он пояснил, что буряты не жестокие люди, просто они вынуждены «повторно и достойно» защищать свою родину от фашизма, как это делали «наши деды и прадеды».