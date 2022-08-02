«Бедная бабуся»: Кадыров пожалел прилетевшую на Тайвань Пелоси Кадыров назвал Пелоси «бедной бабусей», которую несколько часов пугали истребителями и ПВО

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шумиху вокруг визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, посочувствовав «бедной старушке». По его словам, можно было просто дать «бабусе» прилететь на остров.

Ну и зачем было столько нагонять жутей, пугать людей, шум поднимать, когда можно было так спокойно дать прилететь бедной старушке в Тайвань? Можно же было тихо и молча всё завершить, так нет, бедную бабусю несколько часов пугали истребителями, ПВО, эсминцами и громкими заявлениями, — написал Кадыров.

Спецборт с Пелоси на борту приземлился менее часа назад в аэропорту Тайбэя Суншань. Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы не менее 300 сотрудников правоохранительных органов и военные.

Китайская сторона выступает категорически против визита Пелоси на Тайвань, заявил ранее пресс-секретарь Минобороны КНР Тань Кэфэй. Он отметил, что Пекин требует от Вашингтона выполнять свои обещания не поддерживать независимость острова. Он добавил, что в случае посещения Пелоси Тайбэя армия Китая «не будет сидеть сложа руки».