«Избежать мировой войны»: в Госдуме о переговорной группе Китая по Украине Депутат Новиков: Пекин хочет избежать третьей мировой войны из-за Украины

Фото: Министерства обороны Украины

Пекин стремится к мирному урегулированию ситуации на Украине и хочет избежать третьей мировой войны, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он также положительно отреагировал на телефонные переговоры лидера КНР Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского, подчеркнув, что Пекин согласился на переговоры с Киевом только после визита Си в Москву.

Пекин стремится к мирному урегулированию и избежанию третьей мировой войны. Си Цзиньпин согласился провести переговоры с Зеленским после того, как совершил свой визит в Москву. После этого были приняты и другие действия для поддержания дружеских отношений с Москвой. Эти действия невозможно трактовать двояко. Поэтому я не вижу никакого подвоха в этой ситуации и уверен, что негативных последствий для России не последует, — рассказал Новиков.

Депутат также поприветствовал назначение бывшего посла КНР в России Ли Хуэя главой делегации Китая по мирному урегулированию на Украине. По его словам, этот человек не один год проработал в Москве и является «другом» России.

Ранее 26 апреля лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с украинским президентом. Они обсудили отношения двух стран и боевые действия на Украине. Председатель КНР заявил, что будет добиваться скорейшего прекращения огня. Си Цзиньпин отметил, что диалог и переговоры являются единственным выходом из конфликта.

Немногим позже заместитель директора Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь сообщил, что Ли Хуэй возглавит делегацию по урегулированию ситуации на Украине. Цзюнь добавил, что Ли Хуэй также занимает пост спецпредставителя КНР по делам Евразии.