Экс-посол Пекина в Москве возглавит делегацию КНР по Украине Делегацию Китая по урегулированию кризиса на Украине возглавит экс-посол КНР в РФ Ли Хуэй

Фото: Посольство КНР в РФ

Бывший посол КНР в РФ Ли Хуэй

Китайский экс-посол в Москве Ли Хуэй возглавит делегацию КНР по урегулированию ситуации на Украине, заявил заместитель директора Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь, передает ТАСС. Он добавил, что Ли Хуэй также занимает пост спецпредставителя КНР по делам Евразии.

Вы можете найти его имя в интернете, — сказал Цзюнь.

Ли Хуэй являлся заместителем министра иностранных дел Китая с 2008 по 2009 год. Он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Китая в России с 2009 по 2019 год.

Ранее 26 апреля лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили отношения двух стран и боевые действия на Украине. Председатель КНР заявил, что будет добиваться скорейшего прекращения огня. Си Цзиньпин отметил, что диалог и переговоры являются единственным выходом из конфликта.

Зеленский в своем Twitter указал, что провел долгий и содержательный разговор. Он выразил надежду, что беседа и назначение посла Украины в Китае подстегнет развитие двусторонних отношений.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с китайским лидером заявил, что Россия готова взять за основу китайский план урегулирования по Украине. Путин отмечал, что многие из положений выдвинутого китайской стороной мирного плана, включающего в себя 12 пунктов, «созвучны российским подходам».