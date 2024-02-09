Интервью Путина: Джо Байден не выдержал бы и 30 минут

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/Global Look Press

Владимир Путин и Такер Карлсон

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. К настоящему моменту его посмотрело уже более 70 млн человек. Что сказал российский лидер и что было бы, если бы, к примеру, наш журналист взял интервью у Джо Байдена?

А если было бы наоборот?

О содержании и главных тезисах прогремевшего интервью написано много. Поэтому не буду повторяться, а посмотрю на работу Такера Карлсона под другим углом: а что, собственно, было бы, случись зеркальная ситуация? Как бы выглядело, если бы наш журналист взял интервью у Байдена?

Сравнение, на мой взгляд, корректно — две крупнейшие державы, два лидера, две идеологии. Представим на секунду, что какой-нибудь наш оппозиционный журналист прилетает в Америку и договаривается с Байденом об интервью, чтобы поразить российскую аудиторию.

Допустим, Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) приходит в Белый дом. Его гостеприимно встречает дедушка Джо. Журналист разваливается в кресле и с оттяжкой задает провокационный вопрос. Например:

— Расскажите, зачем вы бомбили Ирак и Сирию?

— Э-э-э, — отвечает дедушка Джо. — Я считаю... Мировая демократия... А вот, помнится, в богом забытом году с Франсуа Миттераном говорили мы за кружечкой чая...

Думаю, это максимум, на который был бы способен американский лидер. А если бы последовал вопрос, например, о Югославии в 99-м, то Байден наверняка начал бы здороваться с кем-то невидимым и искать глазами несуществующий трап, чтобы скорее с него упасть.

Иными словами, американский президент на подобную дискуссию просто неспособен — это подтверждается любым его интервью за последнее десятилетие. Байдена не то что провокационные — самые мягкие и беззубые вопросы зачастую ставят в тупик.

На этом фоне Владимир Владимирович, конечно, «делает» президента США, как говорят в народе, одной левой.

Риторика Путина

Российский президент озвучил достаточно много революционно новых для западного обывателя вещей. Мне, гражданке России, Путин, конечно, свежих истин не открыл, сознание не перевернул. Все, что Владимир Владимирович сказал Карлсону, он говорил и раньше в той или иной степени.

Но что потрясает в нашем президенте? Спокойная уверенность и отсутствие страха. По человеку всегда видно — нервничает ли он, стрессует, боится ли.

Путин, даже когда говорит эмоционально, — почти невозмутим. У него есть ответы на все вопросы, и отвечает он не механически, не лозунгами, он искренне вдумывается в то, что говорит.

И это меня, человека, который помнит, например, Бориса Николаевича Ельцина, честно говоря, приятно поражает. Вообще гражданину, пережившему правление Бориса Николаевича, всякий президент, который сам ходит, сам говорит, кажется сразу прекрасным. Исключительно на контрасте.

Вот ровно такой же контраст и создает Джо Байден, если сравнивать его с Путиным. И спасибо ему за это большое.

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