«Идите лесом»: Памфилова ответила противникам онлайн-голосования Памфилова призвала противников онлайн-голосования не урезать права сограждан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) расширяет возможности избирателей, а те кто выступают против, не должны ограничивать права сограждан, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает RG.RU. Она назвала большевизмом призывы противников ДЭГ запретить удаленное голосование для всех.

Некоторые требуют вообще его запретить, такой большевизм в чистом виде, мол, мы не разобрались, плохо понимаем, но нам не нравится, поэтому — запретить для всех <…> Вам не нравится? Ну, идите… лесом, — сказала Памфилова.

Ранее она заверила, что полный уход от традиционного голосования к электронному в России не планируется. При этом большое внимание уделяется модернизации очного голосования, чтобы оно отвечало «всем современным вопросам общества», отметила Памфилова.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что власти Запорожья планируют обратиться в ЦИК РФ за помощью в проведении референдума. Он сообщил, что администрация намерена согласовать проведение референдума с Россией.