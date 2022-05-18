Хуснуллин: на подконтрольных территориях Украины гривну заменят рублём

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщила, что в ближайшее время планируется ввести рубль вместо гривны на всех освобождённых территориях Украины. По его словам, это произойдёт скоро. Так, жители Запорожской области в этом месяце должны получить зарплаты и пенсии в российской валюте, отметил Хуснуллин.

Надо сейчас банковскую систему как можно быстрее (запустить — NEWS.ru). Вопрос параллельного хождения рубля и гривны — будем запускать, безусловно, максимальный оборот рубля, — сказал Хуснуллин.

В ходе рабочего визита вице-премьер отметил, что Запорожская область может стать частью «дружной российской семьи». Он также уточнил, что цель его поездки — оказать помощь в вопросах интеграции Запорожья в российскую культуру.

Ранее жители Херсонской области начали получать пенсии и зарплаты в рублях. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, гривен у уполномоченных органов нет, а людям нужно платить деньги.