Ходаковский: российским военным отдан жесткий приказ наступать на Угледар

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале сообщил, что российским военным отдан жесткий приказ наступать на Угледар. По его словам, на некоторых участках на этом направлении подавлена оборона противника, однако борьба продолжается: с учетом опыта боев, решено не брать населенные пункты «в лоб». В Минобороны России информацию не прокомментировали.

На Угледарском направлении активизация. Нашим войскам дан жесткий приказ — на запад, — приказ исполняется. На ряде участков оборона противника продавлена, идет борьба за охват Угледара, — написал Ходаковский.

По его словам, ранее противник активизировал разведку, пытаясь получить полное представление о подготовке операций, но российская ПВО «отработала эффективно», предотвратив утечку. Ходаковский отметил, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотники.

Комбат «Востока» также сообщил, что сканирование эфира показало значительную растерянность и дезорганизацию в рядах вооруженных сил Украины. При этом Ходаковский считает, что по мере углубления российских военных сопротивление стало более организованным.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российская армия идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО. По его словам, Вооруженные силы РФ добиваются успехов на Артемовском и Авдеевском направлениях, активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурмуют Артемовск.