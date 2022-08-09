Хлебный маневр Дмитрия Патрушева Редко заявление не первого лица страны получает такой резонанс

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Патрушев

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на выездном заседании в Башкирии всего лишь остановился на объективных, не слишком благоприятных климатических обстоятельствах нынешней жатвы, таких как холодная весна, дожди, сильные ветры и высокая влажность, из-за чего объем собранных зерновых в этом году меньше, чем год назад. Остановился спокойно, без известного советского надрыва, когда уборка зерновых неизменно объявлялась битвой за урожай, хотя комбайны и стояли «на линейке готовности». Просто весна была затяжной и холодной — это неоспоримый факт. Весь июнь дожди заливали Черноземье. И это далеко не фейк. Вот и выходит, что возникают проблемы с уборкой, а значит, и с заполнением зерновыми закромов родины.

Нет, с внутренним обеспечением потребления не может быть никаких проблем. А вот перспективы будущих российских поставок пшеницы и ячменя на мировые рынки пока, мол, не столь уж радужные, как казалось еще совсем недавно. И это при том, что сам президент России говорил о возможном сборе рекордного урожая, который предварительно оценивался в 130 миллионов тонн зерновых. Понятно, что вряд ли министр рискнул бы ставить под вопрос правоту Владимира Путина, но, как говорится, открылись новые объективные обстоятельства. Природа всегда вносит свои коррективы, а Россия, как хорошо известно, в основном зона неустойчивого земледелия. К слову, сейчас и в Америке засуха, и в Европе.

И что в результате получается? Только-только затихли истеричные стенания по поводу якобы российских помех вывозу украинских зерновых, без которых-де мир просто вымрет. И вот никаких препон больше нет. Правда, как и предсказывали в Москве, зерна оказалось отнюдь не 20 миллионов тонн. Хотя окончательно потерявший берега президент Зеленский обещал поставить аж 60 миллионов тонн при среднем украинском урожае в тридцать с небольшим. Но в результате Стамбульских договоренностей голосам, обвинявшим Россию в провоцировании чуть ли не вселенского голода, пришлось замолчать. И тут новая напасть.

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press Судно во втором караване судов, перевозящих зерно с Украины

Выясняется, что сама Россия может поставить на мировой рынок куда меньше товарного зерна, чем предполагалось изначально. Вот-вот итальянские производители спагетти, для которых необходима определенного качества пшеница, в ужасе выйдут на улицы Рима и Палермо. Но проблема шире, учитывая общий дефицит продовольствия в мире. А ведь призрак нового человеческого «наводнения» из Африки мешает крепко спать многим политикам Старого Света.

Нет, перед своими поверенными партнерами вроде Египта и Турции Россия, без сомнения, все хлебные обязательства выполнит. Но в мире все больше проблем с продовольствием. А Россия, в считанные годы превратившаяся из импортера зерна в одну из крупнейших житниц мира, сейчас под прессом разных санкций. У нее возникли трудности с финансовыми расчетами за поставки, с фрахтом сухогрузов для транспортировки урожая, с их страховкой. А эти проблемы с погодными условиями не связаны. Они искусственные.

Фото: Henadz Zhinkov/XinHua/Global Look Press

Иными словами, от России требуют товарного зерна и готовы обвинять ее в продовольственном саботаже, одновременно максимально ее стреножа. Нет, страна изыскивает возможности для расчетов, как показала последняя встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Но есть и откровенно форс-мажорные обстоятельства.

Думается, реплика нашего министра Патрушева кое-кого в мире заставит задуматься. Ведь есть климат, а есть климат международных отношений, на который люди здравомыслящие вполне способны повлиять. А там, глядишь, и наше славное крестьянство все-таки не потеряет на полях ни одного колоска.