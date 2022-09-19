Графоманы, арлекины и фигляры: глава СПЧ о критикующих СВО звездах Глава СПЧ Фадеев назвал критикующих СВО звезд арлекинами и фиглярами

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Представители творческой элиты России, критикующие военную операцию на Украине, являются «графоманами, арлекинами и фиглярами», которые ищут «возможность зубоскалить и пошло умничать», такое мнение выразил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. В Telegram-канале СПЧ появился комментарий омбудсмена, в котором он заявил, что подобные звезды и знаменитости «не понимают, что поставлено на карту».

Этим графоманам, арлекинам и фиглярам нужна только возможность петь и плясать, зубоскалить и пошло умничать. Сегодня на одной чаше весов свобода от угнетения, свобода выбирать свою судьбу, а на другой — свобода паясничать, — заявил Фадеев.

Он добавил, что, высказывая непатриотичную позицию, знаменитости считают, что выражают свою «гражданскую смелость» и «принципиальность» и исходят из «принципов гуманизма». Однако, по словам Фадеева, это случай, когда «простота хуже воровства», чем и пользуется «враг», продвигая идею «будто бы граждане России не поддерживают СВО».

Глава СПЧ предложил сделать новой творческой элитой новые лица. По мнению Фадеева, ее могут составить воины, врачи, военкоры и волонтеры.

Накануне народная артистка СССР Алла Пугачева призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она написала в своих соцсетях, что солидарна с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, и назвала супруга «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».

После этого зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Михаил Делягин предложил Примадонне взять деньги Запада, чтобы стать иноагентом. Член комитета ГД по культуре Сергей Соловьев в свою очередь отметил, что Пугачева является великим деятелем искусства, но совсем не разбирается в политике и военном деле.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что не слышал ни одного антироссийского заявления от Пугачевой. При этом он подчеркнул, что о ее супруге Максиме Галкине он того же сказать не может.