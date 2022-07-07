В России может появиться новый выходной В Госдуму внесли законопроект о назначении выходным Дня семьи 8 июля

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение новый законопроект, который предлагает сделать выходным День семьи, любви и верности, празднуемый 8 июля, сообщается на сайте думской базы данных. Отмечается, что дополнительный выходной день позволит россиянам провести время с родными и близкими, что «поспособствует укреплению семей».

Предлагаемое отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням позволит нашим гражданам собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению семейных родственных связей, заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении всей жизни, — говорится в пояснительной записке.

28 июня президент России Владимир Путин «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи» подписал указ о назначении нового праздник — Дня семьи, любви и верности.

Ранее россияне в опросе сервиса поиска работы SuperJob рассказали, какой праздник они считают наиболее важным. К Дню Победы уважительно относятся 95% опрошенных, вторым самым важным праздником оказался Новый год, третьим — день рождения.