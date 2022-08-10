«Гоните прочь наркомана»: Кадыров дал совет украинцам по спасению страны Кадыров назвал Запад, бандеровцев и Зеленского главными угрозами для Украины

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинцев не позволить странам Запада разрушить их страну. Для этого, по его словам, необходимо избавиться от «президента-наркомана» Владимир Зеленский и прогнать всех бандеровцев. В своем Telegram-канале Кадыров подчеркнул, что планы западных стран конкретны — снабжать нацистов оружием, чтобы ежедневно проливалась кровь мирных жителей, а этот хаос продолжался бесконечно.

Глава Чечни в очередной раз обратился к украинским солдатам, заявив, что у них все еще есть возможность остаться в живых и вернуться к родным.

Не позволяйте Западу разрушить вашу страну. Гоните прочь бандеровцев и президента-наркомана. Возьмите ситуацию в свои руки. Не позволяйте нацистам находиться в своих городах, — написал он.

Кадыров добавил, что бандеровцы ведут бои внутри городов и сел, не отодвигая линию фронту подальше от мирных жителей.

Россия, несмотря ни на что, продолжает помогать вам. Все еще идут поставки энергоресурсов. Если вы дорожите своим государством, хотите возродить его и если вам нужна поддержка от России, то не упускайте свой последний шанс. Другого не будет. Гоните прочь мерзавцев, — добавил он.

Ранее Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео отправки группы добровольцев из различных регионов России для участия в специальной военной операции на Украине. В тексте под видеоматериалом он указал, что добровольцы прошли двухнедельные курсы ускоренной тактической и огневой подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе.