Кадыров отправил бойцов на «охоту на шайтанов и бандеровцев» Кадыров опубликовал видео отправки новой группы добровольцев для «охоты на шайтанов и бандеровцев»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео отправки группы добровольцев из различных регионов России для участия в специальной военной операции на Украине. В тексте под видеоматериалом Кадыров указал, что добровольцы прошли двухнедельные курсы ускоренной тактической и огневой подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Фашизм и бандеровщина должны быть искоренены с земли Донбасса <...> Им выпала почетная миссия быть частью той силы, которая станет причиной торжества справедливости и победы над злом, — написал он.

Кадыров подчеркнул, что им предстоит охота «на бандеровцев, нациков и шайтанов»

На видео российские бойцы выслушали речь председателя парламента Чечни Магомеда Даудова и поддержали тезисы спикера криками «Ахмат — сила!» и «Аллаху Акбар!».

Ранее Кадыров встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В ходе встречи они обсудили ход спецоперации на Украине. Глава Чечни сообщил, что в республике завершилось формирование трех батальонов и полка Минобороны РФ. Он добавил, что глава военного ведомства высоко оценил работу сотрудников чеченских спецподразделений.