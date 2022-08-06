Кадыров обсудил с Шойгу вопросы о наступательных действиях армии РФ

Фото: vk.com/ramzan

Министр обороны РФ Сергеем Шойгу и Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Сочи встретился с Министром обороны страны Сергеем Шойгу, об этом чеченский лидер рассказал в Telegram. Политики обсудили ведение спецоперации на Украине. Кадыров также отметил, что в Чеченской Республике закончилось формирование трех батальонов и полка Минобороны РФ.

Сергей Кужугетович высоко оценил работу сотрудников чеченских спецподразделений по освобождению от украинской оккупации Луганской и Донецкой Народных Республик. Меня очень радует, что успехи наших бойцов отмечаются на самом высоком уровне, — написал Кадыров.

Ранее Кадыров также рассказал о встрече с российским президентом Владимиром Путиным 5 августа после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кадыров отметил, что он обсудил с Путиным социально-экономическую ситуацию в Чеченской Республике, а также участие чеченских бойцов в спецоперации на Украине.