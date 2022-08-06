Кадыров рассказал о встрече с Путиным после переговоров с Эрдоганом

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram рассказал о встрече с российским президентом Владимиром Путиным 5 августа после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кадыров отметил, что он обсудил с Путиным социально-экономическую ситуацию в Чеченской Республике, а также участие чеченских бойцов в спецоперации на Украине.

Друзья, накануне, сразу после окончания встречи президентов России и Турции в Сочи, я встретился с Владимиром Владимировичем Путиным и доложил о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике <...>. Отдельная часть нашей встречи была посвящена бойцам из Чеченской Республики, которые выполняли приказ Верховного Главнокомандующего в Донбассе, — написал Кадыров.

Кадыров принимал участие в переговорах между Россией и Турцией. Он рассказал в соцсетях о знакомстве с представителями правительства Турции — министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и главой национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом.

Переговоры Путина и Эрдогана стартовали 5 августа днем в Сочи и продлились чуть более четырех часов. По итогам встречи президенты договорились увеличивать объёмы торговли и идти навстречу друг другу в экономике и энергетике, сотрудничать в сфере транспорта, торговли, сельского хозяйства и туризма.