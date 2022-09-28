ГД перенесет региональную неделю для принятия решений по референдумам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума РФ

Госдума изменит график работы для принятия законодательных актов по итогам референдумов в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях, заявил спикер Вячеслав Володин. По его словам, региональная неделя будет проведена в более поздний срок, сообщает РИА Новости.

До конца недели необходимо работать в Москве... Региональную неделю перенесем на более позднее время для того, чтобы принять необходимые решения, — сказал Володин.

Он добавил, что парламентариям предстоит большая работа, поскольку решения президента Владимира Путина должны быть обеспечены законодательно.

Ранее стало известно, что глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник направил обращение к российскому лидеру с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав РФ. Кроме того, он вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным выехал в Москву, чтобы предоставить необходимые документы для юридического завершения процесса присоединения республик к России.

Согласно итогам референдумов, за вхождение в состав РФ проголосовали в ДНР 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.