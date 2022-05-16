«Эпическая битва»: кто возглавит ЛДПР вместо Жириновского На место председателя партии претендуют Леонид Слуцкий и Михаил Дегтярёв

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ЛДПР развернулась борьба между двумя основными кандидатами на место лидера организации, рассказал источник NEWS.ru. Активное участие в выборе нового председателя партии, по словам собеседника, принимает администрация президента, где склоняются то к депутату Госдумы Леониду Слуцкому, то к губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтярёву. Нового лидера ЛДПР должны объявить на съезде партии, который пройдёт 27 мая.

Дату съезда журналистам назвал Леонид Слуцкий. Он уже сейчас временно возглавляет ЛДПР, и покидать этот пост не собирается. Как рассказал NEWS.ru источник, близкий к администрации президента, сейчас в партии проходит «эпическая битва» между сторонниками Слуцкого и теми, кто поддерживает Дегтярёва.

Михаил Дегтярёв Сергей Булкин/NEWS.ru

В пользу действующего временного председателя играют его финансовый ресурс, влияние и харизма, отмечает источник и опрошенные NEWS.ru политологи. В то же время Дегтярёв для администрации президента «понятный» человек. По словам собеседника, кандидатуру Дегтярёва поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин и сначала в АП действительно выбрали его. В пользу Слуцкого играет то, что если Дегтярёв возглавит партию, его придётся «вывозить из Хабаровска». С другой стороны, «аппаратчики не хотят Слуцкого, они считают, что Дегтярёв свой».

Между Слуцким и Дегтярёвым разные подходы. Слуцкий — ресурсный, богатый, с влиянием, самостоятельный, харизматичный. Не Жириновский, конечно, но замена. Если Слуцкий, то ЛДПР рейтинг потеряет, но свои 5% удержит. При Дегтярёве, думаю, это развал. Полагаю, он сольёт партию и она вынужденно распадётся на части, — сказал источник NEWS.ru.

Собеседник отметил, что когда в администрации президента начали склоняться к кандидатуре Михаила Дегтярёва, с ним встречался президент Владимир Путин. Беседа президента с губернатором прошла 28 апреля и касалась развития Хабаровского края. По словам источника, ожидалось, что глава государства выразит одобрение по отношению к кандидатуре Дегтярёва, но этого не произошло.

Администрация президента вмешивается по полной, фактически назначает преемника, — сказал источник.

Другие же кандидаты, такие как объявивший о намерении возглавить ЛДПР Александр Шерин и бывший депутат Виталий Золочевский, всерьёз не рассматриваются, подчеркнул собеседник. По его словам, они преследуют свои цели, но, возможно, и правда надеются заполучить пост — «чем чёрт не шутит».

Как рассказал NEWS.ru вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, выборы в партии проходят тайным голосованием среди делегатов съезда — представителей всех региональных отделений. На просьбу подтвердить информацию о двух основных кандидатах — Слуцком и Дегтярёве — он не ответил.

ЛДПР остаётся без лидера с 6 апреля — дня смерти основателя партии Владимира Жириновского. Политик, хоть и лежал в больнице, оставался формальным руководителем организации вплоть до дня смерти. Временно обязанности главы организации исполняет давний член партии Леонид Слуцкий.

В составе фракции ЛДПР Слуцкий заседает в Госдуме с 1999 года. С 2014 года он находится под санкциями Евросоюза и США — как объясняли в партии, «за активную поддержку Новороссии». Кроме того, в 2018 году он оказывался в центре сандала — журналистки обвинили его в сексуальных домогательствах. Сам политик называл это «заказухой», а комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в его действиях. Однако этот скандал упоминался как одна из причин, почему Слуцкий не был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2019 году.

Леонид Слуцкий Сергей Булкин/NEWS.ru

Основной конкурент Слуцкого, Дегтярёв, сейчас занимает пост главы Хабаровского края. В ЛДПР он пришёл в 2005 году из «Единой России» и работал в Самаре и Москве (в том числе участвовал в выборах мэра столицы 2013 года). В Хабаровск политик попал после ареста предыдущего главы региона, представителя той же ЛДПР Сергея Фургала. Фургал выиграл выборы у единоросса и действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпрота. Арест Фургала вызвал массовые протесты в регионе, численность которых могла достигать 100 тысяч человек. На этом фоне Дегтярёв возглавил регион по назначению президента, а затем выиграл выборы с 56,77% голосов.

Политолог Илья Гращенков полагает, что значительный перевес в имеющихся ресурсах у Слуцкого может быть как его преимуществом, так и слабой стороной во внутрипартийной борьбе. По его словам, с одной стороны политик может финансировать партию, а с другой — «чересчур самостоятельный игрок представляет определённую опасность». Политтехнолог Алёна Август рассказала NEWS.ru, что у каждого из кандидатов есть свои преимущества для должности лидера ЛДПР. По её словам, Дегтярёв «более молод и строен», а Слуцкий харизматичнее и более умелый в риторике. Однако с точки зрения имеющихся ресурсов они «небо и земля».

Слуцкий ресурснее, по связям, по умению продавливать решения. А Дегтярёв выращен из тех, кто толкал матрас, — сказала она.

Социальные сети

В то же время эксперт уверена, что назначение любого из кандидатов — ошибочное решение. По её словам, ЛДПР — партия одного человека, Жириновского, а «любой из них — не Жириновский»: «Надо красиво уходить со сцены, пока тебя ещё помнят как партию Жириновского. Может быть, создать новую партию. Но быть партией, на которой всегда траурная лента и чего-то не хватает — без вариантов, ты всегда уже проиграл».