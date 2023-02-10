Экс-посол России в Мексике возглавит дипмиссию на Кубе Бывшего посла РФ в Мексике Коронелли назначили главой дипмиссии на Кубе

Фото: Антон Великжанин/РИА Новости

Виктор Коронелли

Виктор Коронелли, который с 2018 года работал послом России в Мексике, снят с должности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Другим указом глава государства назначил его главой дипломатической миссии на Кубе.

Назначить Коронелли Виктора Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Куба, — говорится в указе.

Также Путин снял с должности чрезвычайного и полномочного посла РФ на Кубе и на Багамских Островах Андрея Гуськова.

Ранее новым послом России в Мексике был назначен Николай Софинский. Дипломату 58 лет. На дипломатической службе он состоит с 1990 года. В 2020-м он получил должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Уругвае и наблюдателя при комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина от должности главы Федеральной таможенной службы (ФТС), врио ведомства стал его бывший заместитель Руслан Давыдов.