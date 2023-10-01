Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной

Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Двухфакторная аутентификация для всех пользователей веб-версии и заново установленного приложения «Госуслуг» стала обязательной с 1 октября, сообщается на сайте Министерства цифрового развития. В ведомстве отметили, что это сделано для повышения безопасности данных пользователей.

Для повышения безопасности аккаунтов пользователей и усиления защиты их персональных данных Минцифры вводит дополнительное подтверждение для входа на Госуслуги. С 1 октября оно стало обязательным для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учетную запись, — указано в сообщении.

Для подключения двухфакторной аутентификации на «Госуслугах» по СМС в личном кабинете нужно зайти в «Профиль», далее в раздел «Безопасность», а затем выбрать «Вход в систему». Необходимо будет включить опцию «Вход с подтверждением» и указать номер телефона, на который придет СМС для входа. Там нужно ввести пароль, чтобы сохранить изменения.

До этого в Минцифры сообщили, что цифровой паспорт, указ о введении которого подписал 18 сентября президент Владимир Путин, можно будет использовать только в некоторых бытовых случаях. Перечень ситуаций, где будет использоваться электронный документ, позже определит правительство. О полноценной замене бумажных документов речь в данном случае не идет.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов ранее назвал риск утечки данных главной проблемой внедрения в России цифровых паспортов. По словам Мясоедова, защитить цифровые паспорта от хакерских атак можно, если оградить базу данных от всех сервисов, доступных простым людям. Эксперт отметил, что при соответствующем обеспечении безопасности документ в электронном виде станет большим шагом в сторону цифрового будущего.