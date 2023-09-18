В Минцифры пояснили, когда можно будет использовать цифровой паспорт Минцифры: цифровой паспорт можно будет использовать в некоторых бытовых случаях

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Цифровой паспорт, указ о введении которого подписал 18 сентября президент Владимир Путин, можно будет использовать только в некоторых бытовых случаях, сообщается в пояснении на сайте Министерства цифрового развития. Перечень ситуаций, где будет использоваться электронный документ, позже определит правительство. О полноценной замене бумажных документов речь в данном случае не идет.

Мобильное приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов, — пояснили в Минцифры.

При этом в ведомстве пояснили, что использование приложения будет исключительно добровольным. Бумажные документы сохранят свой статус, и их можно будет по-прежнему предъявлять без каких-либо ограничений. Об этом же говорится в самом указе президента.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов ранее назвал риск утечки данных главной проблемой внедрения в России цифровых паспортов. По словам Мясоедова, защитить цифровые паспорта от хакерских атак можно, если оградить базу данных от всех сервисов, доступных простым людям. Эксперт отметил, что при соответствующем обеспечении безопасности документ в электронном виде станет большим шагом в сторону цифрового будущего.