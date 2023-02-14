Депутат рассказала о преподавательских грантах НАТО на новых территориях Депутат Драпеко: 70% преподавателей в новых регионах России ранее получали гранты НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Драпеко

Большинство преподавателей на новых территориях получали гранты от НАТО до их присоединения к России, заявила на заседании межфракционной рабочей группы по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей депутат Госдумы Елена Драпеко. По ее словам, на новых территориях необходимо максимальное культурное и образовательное воздействие как на детей, так и на педагогов.

Там натовские работали кафедры. Там до 70% профессорско-преподавательского состава сидели на натовских грантах, — подчеркнула Драпеко.

Ранее МИД России передал Соединенным Штатам ноту из-за вмешательства во внутренние дела страны, заявив, что власти РФ не намерены терпеть антироссийскую пропаганду и в случае продолжения «подрывной работы» все причастные американские дипломаты будут высланы.

Также МИД РФ сделал жесткое представление о необходимости соблюдать российские законы новому послу США Линн Трейси. По словам источника в МИД, американские дипломаты позволяют себе неподобающие высказывания о руководстве России, а также распространяют заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России.