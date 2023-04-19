Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам Госдума приравняла жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны

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Лица, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда», Госдумой приравнены к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Отмечается, что теперь им предоставят соответствующие правовые гарантии соцзащиты.

Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты, — говорится в тексте пояснительной записки.

С предложением о переименовании Волгограда в Сталинград в конце января выступил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Он пояснил, что речь в данном случае идет не о реабилитации главы советского государства Иосифа Сталина, а о победе в Сталинградской битве, которая стала переломной в Великой Отечественной войне.

Ранее политолог Семен Багдасаров заявил, что на фоне проведения специальной военной операции России на Украине страна нуждается в исторической реабилитации личности Иосифа Сталина. По его мнению, основанием для этого могли бы стать не только победа в Великой Отечественной войне, но и послевоенное создание передовой на тот момент техники в кратчайшие сроки.