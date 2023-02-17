«Держали камень за пазухой»: Небензя о политике Запада Постпред РФ при ООН Небензя: с Минскими соглашениями Запад готовился к войне с Россией

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Василий Небензя

Запад в случае с Минскими cоглашениями «держал камень за пазухой» и готовился к конфликту с Россией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Также он отметил, что cотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине не замечала «проявлений русофобии и прогрессирующей националиcтической идеи».

Страны Запада в ситуации с Минскими соглашениями держали «камень за пазухой» и готовились к войне против России, — заявил Небензя.

Ранее Небензя объяснил разницу между ракетными ударами ВС России и ВСУ. Согласно утверждению дипломата, российские удары высокоточными ракетами нацелены исключительно на военные и энергетические объекты Украины. Киев же, по словам Небензи, размещает ПВО в жилых кварталах, в результате чего обломки ракет попадают в мирные объекты. Постпред добавил, что подобные инциденты случались в Кременчуге и Днепропетровске, а также в Польше и Молдавии, куда залетали промахнувшиеся ракеты.

Также Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине. По его словам, действия Киева в отношении Украинской православной церкви поставили ее на порог невиданного межконфессионального конфликта.