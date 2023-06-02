В Госдуме напомнили об опыте СССР по созданию новых армий и дивизий Депутат ГД Соболев: СССР менее чем за два года сформировал 125 воинских дивизий

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Руководство Советского Союза в период между началом Второй мировой войны и Великой Отечественной войны успело сформировать 125 воинских дивизий, рассказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Соболев. Так он отреагировал на заявление Генштаба ВС РФ о создании 280 новых воинских частей после объявления мобилизации в России. По его словам, трудные времена заставляют делать невозможное.

Перед Великой Отечественной войной СССР с 1 сентября 1939 года по 22 июня 1941 года вновь сформировал 125 дивизий. Разделите грубо на пять — сколько это армий? И 15 воздушных дивизий, это тоже около трех воздушных армий. И это менее чем за два года, — заявил Соболев.

Как отметил ранее замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, благодаря проведению частичной мобилизации в России удалось сформировать более 280 новых воинских частей. По его словам, подобных результатов российская армия не достигала со времен Великой Отечественной войны.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что с начала военной операции на Украине обучение прошли более 120 тысяч военнослужащих. Он добавил, что учебные центры Минобороны не только проводят индивидуальную подготовку, но и обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин. По словам министра, речь идет также о формируемых в новых регионах РФ соединениях и частях.