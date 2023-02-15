Депутат: Россия не сможет помочь Турции в строительстве после землетрясений Депутат Чепа: Россия не сможет помочь Турции в строительстве после землетрясений

Фото: IMAGO/Daniel Scharinger/Global Look Press

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия сможет оказать Турции техническую поддержку в преодолении последствий землетрясения, но вряд ли поможет в строительстве новых зданий. В беседе с Lenta.ru он пояснил, что в новых российских регионах необходимо восстановить разрушенное жилье, поэтому стране предстоит большая работа в собственных границах. Парламентарий подчеркнул, что только в Мариуполе нужно будет восстановить 30 тысяч домов.

Нам самим предстоит очень большая работа. Поэтому не знаю, какую помощь мы сможем оказать Турции. Очевидно, техническую сможем оказать. В плане строительства, думаю, вряд ли. Мы сейчас должны говорить о строительствах домов [в новых регионах], и эта нагрузка будет во многом сопоставимой, — заявил Чепа.

Депутат напомнил, что российские спасатели уже помогли турецким коллегам в ликвидации последствий землетрясения. Он пояснил, что Россия оказала значительную поддержку Турции, которая не имеет такой же слаженной и организованной структуры, как МЧС.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков отметил, что сотрудники ведомства оказали в аэромобильном госпитале медпомощь 900 пострадавшим во время землетрясений в Турции и Сирии. 240 человек из числа пострадавших — дети. Психологи оказали помощь в 130 случаях. В работе на месте стихийного бедствия приняли участие более 200 человек из штата МЧС.