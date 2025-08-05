Депутат раскрыл, удастся ли сдержать рост тарифов ЖКХ в России

В России проверят обоснованность роста тарифов ЖКХ, соответствующие обращения уже направлены в ФАС и Генпрокуратуру, заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, при должном внимании удастся сдержать рост стоимости коммунальных услуг.

Во-первых, Госдума попросила проверить обоснованность тарифов во всех регионах. А во-вторых, сегодня лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился в ФАС и Генпрокуратуру, депутаты от Москвы обратятся в московскую прокуратуру и отделение ФАС с просьбой проверить обоснованность этих самых тарифов, — поделился Гусев.

По его мнению, если к обсуждению роста стоимости услуг ЖКХ получится подключить общественность, то ее увеличения удастся избежать. Также Гусев обратил внимание, что на замедление роста может повлиять и снижение ключевой ставки Центробанком.

Я уверен, если мы подключим общественность к обсуждению роста тарифов, которые в следующем сезоне могут подняться опять, то это не позволит повышать тарифы такими темпами. И плюс, я думаю, ключевая ставка будет снижаться, и это тоже приведет к тому, что тарифы такими темпами повышаться не будут, — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что департамент по тарифам Новосибирской области снизил ставки на водоснабжение, водоотведение (на 4,09%) и тепло (на 3,22–13,34%) после получения предписания ФАС. По информации ведомства, регулятор заложил в ставки необоснованные расходы.