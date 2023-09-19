Депутат назвал способ возрождения российской культуры Депутат Балберов: российской культуре следует прекратить копировать Запад

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сегодня российская культура фактически перестала существовать из-за влияния западной экспансии, заявил в беседе с ИА SM.News вице-спикер Тульской областной Думы Александр Балберов. По его словам, России нужно создавать собственные шедевры профессионального искусства, избегая слепого копирования не лучших западных образцов.

С 1990-х нужно было создавать свою программу, свои шедевры. Представители моего поколения ходили в библиотеки и читали книги русских писателей. Мы выросли на любви к Родине. На сегодняшний день все дети сидят в телефонах, смотрят голливудские мультики и так далее. <...> Я не спорю, на Западе есть хорошие вещи, но мы почему-то берем только плохие, — подчеркнул политик.

Как отметил парламентарий, сегодня в школьной программе нет глубинных знаний о русском языке и литературе, а в общей системе культуры не хватает многих других «деталей», которые необходимо восполнять.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, внук известного советского писателя Михаила Шолохова рассказал, что маркировка «18+» на романе-эпопее «Тихий Дон» не носит запретительного характера. Он отметил, что знак, как «6+» и «12+», означает возраст, в котором те или иные произведения детям и юношам стоит прочитать.