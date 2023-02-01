Депутат ГД назвал настоящую причину обысков у Авакова и Коломойского Депутат ГД Новиков: обыски у Авакова и Коломойского говорят о стремлении Зеленского удержать власть

Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Арсен Аваков

Настоящей причиной обысков у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова и бизнесмена Игоря Коломойского является стремление президента Украины Владимира Зеленского удержать власть, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков. По словам парламентария, по мере ухудшения ситуации для ВСУ в зоне боевых действий, в Киеве обостряется внутриполитическая борьба.

Говорить о борьбе с коррупцией на Украине всерьез, где главные коррупционеры — высшие должностные лица, чем серьезнее должность, тем круче схемы, не приходится. По мере ухудшения ситуации для ВСУ в зоне боевых действий, обостряется внутриполитическая борьба, так как неудачи всегда подстегивали оппозицию. Зеленский заранее занялся возможными конкурентами, кто имеет влияние и финансовые ресурсы на Украине, — подчеркнул Новиков.

Собеседник добавил, что для Зеленского «вполне естественно бороться за удержание власти. Не для этого он зачистил оппозицию и закрыл все неугодные СМИ».

Известна ревность Зеленского к главкому ВСУ Залужному. Последний стал популярным в последнее время, его деятельность освещали западные СМИ. Но это не единственный центр влияния. В ходе недавних скандалов стало ясно, кого еще, кроме Залужного, Зеленский считает центрами влияния, вне зависимости тот их лояльности, он хочет ослабить их позиции, — рассказал депутат.

Парламентарий не исключил, что на Украине «сейфы забиты не деньгами, их можно хранить в банке, а документами, с помощью которых можно уничтожить любого». Новиков подчеркнул, что на Украине понимают, что «ласки Запада» не обязательно продолжатся «завтра».