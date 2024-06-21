«Деньги не вернут»: в Госдуме ответили на заявление об индексации пенсии Депутат Арефьев: индексацию стоит ждать только работающим на заводе пенсионерам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с NEWS.ru заявил, что индексацию стоит ждать только пенсионерам, работающим на заводе. Парламентарий подчеркнул, что таким образом правительство хочет заманить их работать на производство и обучать молодежь.

Они этой индексацией хотят заманить стариков работать на заводах, фабриках, обучать молодежь. Я еще никаких документов не видел, но предполагаю, что те люди, которые сегодня нужны в народном хозяйстве, они и будут получать индексированную пенсию. А всем остальным индексировать не будут. Деньги не вернут, украденные у пенсионеров за эти годы, как я думаю, — отметил депутат.

По словам Арефьева, в бюджете просто нет таких средств, так же как и в Пенсионном фонде. Он предположил, что в полной мере индексация пенсионерам возвращена не будет.

Боюсь, что в полной мере эта индексация возвращена не будет, потому что корни этой идеи идут из-за того, что у нас не хватает рабочих кадров, — заключил парламентарий.

При этом депутат Госдумы Андрей Исаев ранее заявил, что недополученная за восемь лет пенсия работающим пенсионерам не пропадает. По его словам, ее восстановят, когда пенсионер выйдет на заслуженный отдых.