Информация Херша о подрыве «Севпотоков» совпала с данными спецслужб России Песков: информация Херша о подрыве «Севпотоков» совпадает с данными спецслужб

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Информация американского публициста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о подрывах российских трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в основе своей совпадает с данными спецслужб России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, теракт против российской энергетической инфраструктуры был организован США и Великобританией.

Мы не знаем, какие источники у господина Херша, но в любом случае в основе своей информация, которую он опубликовал, безусловно, совпадает с теми данными, которыми обладают наши специальные службы, — сказал он.

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» случились год назад — 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили, что причиной инцидентов стала целенаправленная диверсия. По информации оператора газопровода Nord Stream AG, разрушения на объектах беспрецедентные и определить сроки ремонта невозможно. Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного террора.

26 сентября 2023 года Херш опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой обосновал вывод о том, что взрывы были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО. Как считает публицист, подрыв связан вовсе не с интересами Украины, а с Германией. По мнению Херша, таким образом Вашингтон стремился снизить влияние Москвы на Берлин. Свой источник журналист не называет.