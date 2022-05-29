Член высшего совета ЛДПР Шерин призвал к «точечной депедеризации» партии

Александр Шерин / Фото ldpr.ru

Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин, выдвинувший свою кандидатуру на пост руководителя партии после смерти ее основателя Владимира Жириновского, но не получивший поддержки однопартийцев, разразился в своем Telegram-канале критикой в отношении коллег. Он обратил внимание на то, как многие политики с момента начала проведения военной спецоперации на Украине показали свое «истинное лицо», выступив с осуждением «действий собственной страны и армии», и призвал партию к «депедеризации».

Население Украины неоднородно, поэтому мы не воюем со всем народом, а проводим специальную военную операцию по выявлению и денацификации конкретных элементов и групп. Партия ЛДПР тоже неоднородна и я ни в коем случае не объявлял войны своей родной партии, но провести точечную депедеризацию крайне необходимо. Только тогда мы сможем рассчитывать на дальнейший успех партии во благо России, нашей армии и простого народа, — написал он.

Он отметил, что в «решающий момент для Отечества с главой государства российского остаётся простой народ и Армия». Это происходит потому, что они служат ему искренне, «а не за должности и богатства». Шерин также поблагодарил тех, кто оказал ему поддержку, и отметил, что не собирается сдаваться.

В любой экстренной ситуации выявляются воры и предатели, трусы и приспособленцы. Сколько им всем дал лично президент и власть, <...> высокие должности и посты. Но нет, в минуты испытания для твоей страны самые откормленные властью первыми же перебежали на сторону противника, — заметил Шерин.

На выборах главы ЛДПР, которые прошли 27 мая на 34 съезде политического объединения, член высшего совета, самовыдвиженец Шерин получил всего один голос из 87 в поддержку своей кандидатуры. Большинство голосов было отдано Леониду Слуцкому. После чего проигравший назвал выборы фикцией и покинул зал заседаний. Однако позже признал решение своих коллег правильным.