«Бросай пить, вставай на лыжи»: Путин о снижении употребления алкоголя в РФ Путин заявил о значительном снижении употребления крепкого алкоголя в России

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию заявил, что за последние годы в стране в разы выросло число граждан, регулярно занимающихся спортом. Вместе с тем значительно снизилось употребление алкоголя. Глава государства подчеркнул, что все это позитивно сказывается на здоровье нации.

Каждый помнит эту шутку: «Бросай пить — вставай на лыжи». Такой момент настал. Кстати, что касается пития, — здесь у нас заметны хорошие результаты. Реально, без всякого экстремизма мы значительно снизили употребление алкоголя, и прежде всего крепкого алкоголя, — сказал президент.

Глава государства сообщил, что с 2025 года будет предоставляться налоговый вычет для всех, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и сдает нормы ГТО.

14 февраля Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкогольной продукции в многоквартирных домах и на прилегающей территории. Ранее такие ограничения распространялись только на продажу крепкого алкоголя.

Путин также предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года с сохранением базовых параметров. Он призвал обратить особое внимание на семью с детьми в возрасте до шести лет включительно, для которых сохранят льготную кредитную ставку 6% годовых.