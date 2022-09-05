«Очень много злобы»: Захарова об антироссийских санкциях ЕС Представитель МИД Захарова объяснила введение санкций ЕС злобой на Россию

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Мария Захарова

Антироссийские санкции, вводимые Евросоюзом — не что иное, как злоба, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на заявление главы внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонны о том, что у ЕС еще есть варианты по введению новых рестрикций против РФ, в том числе индивидуальных.

А больше ничего у них и нет. Чуть не забыла: еще есть злоба, много злобы, очень много злобы, — написала Захарова.

Ранее Захарова сравнила нынешнюю «либеральную диктатуру Запада» с «Библией для рабов». Она напомнила, что в конце XVIII — начале XIX века была издана специальная книга для колоний Британии, из которой было вырезано 90% Ветхого Завета и 50% Нового Завета. По ее словам, Священное Писание лишилось тех разделов, которые могли вселить в невольников опасную для рабовладельцев мысль о равенстве всех перед Богом.

Представитель МИД ранее высмеяла памятник в виде руки с маникюром в цветах украинского флага, который появился перед зданием посольства России в Праге. По ее словам, монумент заслуживает премии Дарвина и является символом того, как «Запад закапывает Украину».