Беглов прокомментировал взрыв в военной академии в Петербурге Беглов: взрыв в военной академии не является терактом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Беглов

Взрыв, который произошел в академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге, не был терактом, заявил глава города Александр Беглов в своем Telegram-канале. По его словам, в настоящий момент причины произошедшего устанавливают специалисты, пострадавшим оказывается помощь. Губернатор призвал горожан доверять только официальным источникам информации.

Происшествие в академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера. <...> Петербуржцы, прошу вас доверять только официальной информации, — говорится в сообщении.

Взрыв в Северной столице произошел вечером 17 мая. По данным Telegram-канала Baza, семь человек пострадали. Канал пишет, что академию могли атаковать с помощью беспилотника. Telegram-канал «112», в свою очередь, сообщает, что причиной происшествия стал сдетонировавший боеприпас. По информации канала, он взорвался в подвале здания академии.

Telegram-канал Readovka опубликовал кадры, на которых курсанты академии выносят раненых после взрыва в учебном заведении. Отмечается, что жители Калининского района сейчас наблюдают скопление автомобилей скорой помощи и пожарных на улице Обручевых.

Telegram-канал «Mash на Мойке» также опубликовал видео с Тихорецкого проспекта в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. По данным канала, предварительно, пострадало минимум два человека.