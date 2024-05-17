Выносящие раненых после взрыва в Петербурге курсанты попали на видео

Курсанты Военной академии в Петербурге выносят раненых после взрыва в учебном заведении, кадры публикует Telegram-канал Readovka. Отмечается, что жители Калининского района сейчас наблюдают скопление автомобилей скорой помощи и пожарных на улице Обручевых.

Telegram-канал «Mash на Мойке» также опубликовал видео с Тихорецкого проспекта в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. По данным канала, предварительно, пострадало минимум два человека. На месте работают медики и МЧС.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте произошел взрыв. По его данным, семь человек пострадали. Минобороны и местные власти не комментировали информацию. Канал пишет, что академию могли атаковать с помощью беспилотника. По сведениям Baza, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один из них — в реанимации.

Telegram-канал «112» в свою очередь сообщает, что причиной происшествия стал сдетонировавший боеприпас. По информации канала, он взорвался в подвале здания академии.

7 мая в Московском районе Рязани взорвался газ в жилом доме. Инцидент произошел на улице Молодежной, местных жителей «нормально потрясло» от громкого хлопка. Информации о последствиях инцидента нет. На месте происшествия работали медики скорой помощи, пожарные и работники Горгаза.