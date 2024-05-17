Baza: семь человек пострадали при взрыве в петербургской академии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По его данным, семь человек пострадали. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

Как пишет канал, академию, предположительно, атаковали с помощью беспилотника. По данным Baza, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один из них — в реанимации. Baza сообщает, что на месте ЧП работают оперативные службы города.

Telegram-канал «112» в свою очередь сообщает, что причиной происшествия стал сдетонировавший боеприпас. По информации канала, он взорвался в подвале здания академии.

Накануне из петербургского Эрмитажа эвакуировали посетителей. В пресс-службе культурного учреждения пояснили, что это произошло из-за сообщения о минировании.

Ранее в селе Нижняя Мактама Альметьевского района Республики Татарстан произошел пожар после взрыва бензовоза. По данным СМИ, огонь перекинулся на баню, в результате чего та сгорела.

Местные жители рассказали, что сначала полыхнули некие бочки возле одного из домов. После этого пламя перекинулось на цистерну с топливом, и та взорвалась. На место прибыли пожарные, пострадавших нет.