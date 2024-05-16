В Петербурге эвакуировали «Эрмитаж» «Эрмитаж» в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Из петербургского «Эрмитажа» эвакуируют посетителей, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения. Там пояснили, что это произошло из-за сообщения о минировании.

Выводим [людей], проверяем, обратно всех заводим, все билеты действуют, — пояснили в музее.

Ранее в этот день стало известно, что Нижний парк в Петергофе закрыт на неопределенный срок в связи с анонимной угрозой минирования. На месте работают органы безопасности. Посетителям вернут средства за приобретенные билеты.

В конце апреля в московском аэропорту Внуково провели экстренную эвакуацию. Такое решение приняли из-за возможной угрозы взрыва. Правоохранители проверили грузовой комплекс воздушной гавани после анонимного звонка о заложенной бомбе. В социальных сетях аэропорта сообщений об эвакуации не было. Однако представители воздушной гавани предупреждали об усилении мер безопасности и необходимости прибывать в аэропорт заранее.

До этого СМИ сообщали об эвакуации гипермаркета «Абсолют» в поселке Селенгинск в Бурятии. Причиной стал подозрительный предмет с надписью «Смотри в коробку» на крышке. Работники гипермаркета вызвали специалистов, опасаясь возможной бомбы. Впоследствии выяснилось, что в коробке лежали деньги.